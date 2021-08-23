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Польща побудує паркан на кордоні з Білоруссю

Гліб Парфененко
Польща побудує паркан на кордоні з Білоруссю

Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра. Про це в Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає ТАСС.

«На кордоні з Білоруссю з’явиться новий суцільний паркан висотою 2,5 метра», – сказав Блащак. Крім того, «для допомоги прикордонникам буде залучено більше військовослужбовців. Незабаром я представлю подробиці подальшого залучення Збройних сил Польщі», – сказав польський міністр.

Блащак планує якомога швидше надати детальну інформацію щодо подальшої участі армії в охороні кордону з Білоруссю. За даними МЗС Польщі,

З початку серпня було зареєстровано 2100 спроб нелегального в’їзду в країну з території Білорусі. Прикордонники запобігли 1350 спроб перетину кордону, а 780 іноземців були затримані і розміщені в закритих центрах.

Сьогодні Литва оголосила, що до початку вересня наступного року завершить будівництво 508-кілометрового забору на кордоні з Білоруссю, щоб зупинити мігрантів, що прибувають з Білорусі, які, за даними уряду Литви, організовані президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомляє Reuters.

Стіна, яку планують побудувати влада Литви, буде триметрової висотою з колючим дротом і буде коштувати не менше 152 мільйонів євро. За даними уряду Литви, в цьому році білорусько-литовський кордон нелегально перетнули 4 141 осіб. У минулому році 74 людини незаконно перетнули білорусько-литовський кордон.

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