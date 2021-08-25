Білорусь підштовхує афганських мігрантів перетинати кордон з Польщею

Група з 32 мігрантів з Афганістану вже два тижні перебуває в пастці між кордоном Білорусі та Польщі, оскільки польська влада не дозволяють їм в’їзд на територію країни, а білоруська влада відмовляють їм у поверненні.

Таким чином, Польща покладає на Білорусь відповідальність за затримання мігрантів між кордоном і створення гуманітарного кризи, називаючи це брудною грою президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Щоб тримати все під контролем, Польща розмістила на кордоні сотні солдатів, а ще близько 100 були відправлені до Афганістану, щоб допомогти афганцям, які працювали в польських місіях.

Що стосується цієї ситуації, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій сказав, що він співчуває мігрантам, вказавши, що вони використовуються Лукашенко як інструмент для створення заворушень в Європі.

У відповідь на нинішню ситуацію з мігрантами неурядова організація Fundacja Ocalenie, що перекладається як «Фонд порятунку», направила кількох активістів на кордон недалеко від села Уснарз-Сурми. В рамках своєї діяльності члени фонду забезпечили мігрантів всім необхідним: спальними мішками, їжею і наметами.

Особи, які брали участь в цій акції, назвали ситуацію скандальною і нелюдською, підкресливши, що відповідно до законодавства Польщі кожен мігрант має право звернутися за правовим захистом.

Крім того, фонд продовжує активно працювати в соціальних мережах, виступаючи проти такої несправедливості.

За винятком Польщі, аналогічна ситуація склалася в Литві. Після того, як країна оголосила надзвичайний стан через велику кількость мігрантів, що прибувають в країну через Білорусь, країна вирішила побудувати бар’єр з метою запобігання незаконного в’їзду мігрантів в країну.

Рішення встановити такий бар’єр підтвердила сама прем’єр-міністр Литви, підкресливши, що більше 1000 мігрантів, які намагалися в’їхати до прибалтійської країни, знаходяться на кордоні, яку поділяє Литва і Білорусь.

Незаконні поїздки в дві згадані вище країни, а також в Латвію стали широко поширеними з тих пір, як Європейський Союз вирішив ввести санкції проти Лукашенка у відповідь на ескалацію серйозних порушень прав людини.