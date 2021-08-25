Беларусь подталкивает афганских мигрантов пересекать границу с Польшей

Группа из 32 мигрантов из Афганистана уже две недели находится в ловушке между границей Беларуси и Польши, поскольку польская власть не позволяют им въезд на территорию страны, а белорусские власти отказывают им в возвращении.

Таким образом, Польша возлагает на Беларусь ответственность за задержание мигрантов между границей и создание гуманитарного кризиса, называя это грязной игрой президента Беларуси Александра Лукашенко.

Чтобы держать все под контролем, Польша разместила на границе сотни солдат, а еще около 100 были отправлены в Афганистан, чтобы помочь афганцам, которые работали в польских миссиях.

Что касается этой ситуации, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что он сочувствует мигрантам, указав, что они используются Лукашенко как инструмент для создания беспорядков в Европе.

В ответ на нынешнюю ситуацию с мигрантами неправительственная организация Fundacja Ocalenie, что переводится как «Фонд спасения», направила нескольких активистов на границу недалеко от села Уснарз-Трубы. В рамках своей деятельности члены фонда обеспечили мигрантов всем необходимым: спальными мешками, едой и палатками.

Лица, принимавшие участие в этой акции, назвали ситуацию скандальной и нечеловеческой, подчеркнув, что в соответствии с законодательством Польши каждый мигрант имеет право обратиться за правовой защитой.

Кроме того, фонд продолжает активно работать в социальных сетях, выступая против такой несправедливости.

За исключением Польши, аналогичная ситуация сложилась в Литве. После того, как страна объявила чрезвычайное положение из-за большого количества мигрантов, прибывающих в страну через Беларусь, страна решила построить барьер с целью предотвращения незаконного въезда мигрантов в страну.

Решение установить такой барьер подтвердила сама премьер-министр Литвы, подчеркнув, что более 1000 мигрантов, которые пытались въехать в прибалтийской страны, находятся на границе, которую разделяет Литва и Беларусь.

Незаконные поездки в две упомянутые выше страны, а также в Латвию стали широко распространенными с тех пор, как Европейский Союз решил ввести санкции против Лукашенко в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека.