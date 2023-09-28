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У Туреччині туристів заарештували за збирання каменів для свого домашнього акваріума

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині туристів заарештували за збирання каменів для свого домашнього акваріума

Ці три звичайні камені, які, здавалося б, не були особливою цінністю, стали підставою для звинувачень у контрабанді історичних артефактів.

Згідно з інформацією, представленою турецькою газетою Bursa Haki Miyet, випадок торкнувся кількох бельгійських туристів, яким тепер доводиться залишатися в Туреччині до завершення експертизи вилученого каміння.

Ці камені були підібрані ними під час одноденної поїздки до Манавгата як сувеніри. Ситуація роз’яснилася в такий спосіб: бельгійські туристи Кім і Варре прибули до аеропорту, щоб повернутися додому, але були затримані охороною, коли виявили каміння у їхньому багажі. Потім було викликано поліцейських, вилучено каміння і пару тимчасово затримано під підозрою в контрабанді артефактів. Через цю ситуацію їм довелося пропустити свій рейс.

Згодом їх відпустили, але за умови, що вони залишаться в Туреччині ще 8 тижнів, протягом яких каміння буде проаналізовано фахівцями музею Анталії. А також власницю валізи із “незаконним” вантажем зобов’язали з’являтися в поліцейську дільницю щопонеділка для позначки присутності.

Невдовзі бельгійські туристи дізналися, що у 2014 році стався подібний інцидент з іншою людиною, яка також спробувала забрати з собою каміння, але його затримали прикордонники.

За словами пари, зібрані ними камені не мають історичної цінності, інакше б вони їх не взяли, а їхні дії були викликані лише хобі збирати каміння з кожної своєї поїздки для заповнення домашнього акваріума.

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