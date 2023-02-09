Стало відомо, які країни Європи готові продовжити тимчасовий захист для біженців з України

У жовтні 2022 року на рівні Євросоюзу було прийнято рішення щодо продовження статусу тимчасового захисту для українських воєнних мігрантів. І деякі країни вже розробили власну процедуру цього процесу. Пропонуємо дізнатися, на яких умовах країни, що прийняли українських біженців, продовжуватимуть громадянам України статус тимчасового захисту.

Скільки українців та у яких країнах знайшли тимчасовий прихисток?

Із початком повномасштабного російського наступу на Україну багато країн по всьому світу відкрили свої кордони для українських біженців, пропонуючи українцям тимчасовий прихисток і всебічну соціальну й гуманітарну підтримку. Наприклад, країни ЄС надали українцям статус тимчасового європейського захисту. Завдяки цьому, громадяни України отримали доступ до сфери освіти, охорони здоров’я, соціальних пільг та ринку працевлаштування в країнах актуального проживання.

Згідно з даними, опублікованими на порталі Управління верховного комісара ООН у справах біженців, усього з України після початку війни виїхало понад 17 мільйонів осіб. Варто зауважити, що близько 9,2 мільйони переселенців уже повернулося на Батьківщину Але 7,9 мільйонів українців, які виїхали з України у період з 24 лютого 2022 року до 3 січня 2023 року, скористалися в Європі статусом тимчасового захисту. Відомо, що найбільше українських біженців прийняла Польща (більше 1,5 мільйони осіб).

У жовтні 2022 року Єврокомісія продовжила право на тимчасовий захист у країнах Євросоюзу щонайменше до березня 2024 року. А деякі країни Європи анонсували продовження програми розміщення українських воєнних мігрантів на невизначений термін. За повідомленням РБК-Україна, таке рішення прийняли, наприклад, Болгарія, Кіпр та Ірландія. Тож які країни продовжать статус тимчасового захисту автоматично, а де біженцям із України доведеться самостійно продовжувати реєстрацію?

Продовження тимчасового захисту для українських біженців у Чехії

У Чехії продовжено термін тимчасового захисту до 31 березня 2024 року. Але, відповідно до закону Lex Ukraina IV, правила легалізації на території країни для українських біженців дещо змінилися. Зокрема, для продовження статусу тимчасового захисту в Чехії в закордонний паспорт заявника необхідно вклеїти візу. При цьому кінцевим терміном реєстрації в онлайн-системі (відлік починається з 30 січня) є 31 березня 2023 року. А особистий візит та оформлення візи необхідно здійснити до 30 вересня 2023 року. Якщо ці терміни будуть порушені, особа втрачає свій статус тимчасового захисту. Тим не менш, цей статус можна буде відновити, причому навіть ​​без штрафних санкцій.

Продовження тимчасового захисту для українських біженців у Словаччині

Виконуючи рішення Єврокомісії, Словаччина так само продовжила термін надання тимчасового захисту громадянам України, які втекли від бойових дій, до 4 березня 2023 року. При цьому біженцям із України статус захисту буде продовжено автоматично. Як зазначає Міністерство внутрішніх справ Словаччини, українцям, які оформили посвідку на проживання у статусі тимчасового захисту до 4 березня 2023 року буде надано продовження цього документу щонайменше до 4 березня 2024 року. Для цього громадянам України не потрібно звертатися до урядових органів. Тим не менш, за бажанням українці можуть, скориставшись електронною службою МВС, оновити документи.

Продовження тимчасового захисту для українських біженців в Естонії

На відміну від Чехії, Естонія вирішила не продовжувати статус тимчасового захисту громадянам України автоматично. А, точніше, дещо змінила підхід до обліку біженців. У межах нового підходу продовжувати перебувати в Естонії можуть усі вимушені українські мігранти. І для цього не потрібно навіть подавати прохання про тимчасовий захист. Але в цьому випадку йдеться про те, що особа не може розраховувати на отримання дозволу на проживання та, відповідно, не може претендувати на соціальні гарантії й забезпечення.

При цьому влада країни намагається отримати точну інформацію щодо кількості українців, які не просто фактично перебувають на території країни, але отримали тимчасовий захист в Естонії. З цією метою Управління поліції та прикордонні служби надсилають біженцям електронні повідомлення про те, що їм необхідно відновити документ (посвідку на проживання), термін якого спливає через рік із моменту отримання.

Прохання про продовження дозволу на проживання, отриманого на умовах тимчасового захисту, необхідно подати за 3-1 місяць до закінчення терміну дії посвідки на проживання. Подати клопотання можна через інтернет-простір самообслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони.

Продовження тимчасового захисту для українських біженців у Латвії

Уряд Латвії до 30 червня 2023 року продовжив підтримку українських біженців. Але так само були внесені певні зміни в правила перебування громадян України на території Латвії на довший період. Зміни торкнулися передусім посвідки на проживання та українських проїзних документів. Посвідка на проживання видається терміном на два роки Управлінням у справах громадянства та міграції та є посвідченням особи громадянина третьої країни. Щодо проїзних документів громадянина України, наприклад, українського закордонного паспорта, строк дії якого закінчився під час перебування в Латвії, він вважатиметься дійсним до 28 лютого 2024 року.

Продовження тимчасового захисту для українських біженців у Швейцарії та Бельгії

У Швейцарії та Бельгії, як і у більшості європейських країн, особливий правовий статус для громадян України, які тікають від війни, продовжено до 4 березня. Упродовж цього періоду уряд Швейцарії автоматично продовжить чинність статусу тимчасового захисту S та реалізацію соціальних програм підтримки для українців.

Щодо Бельгії, українські біженці, які виїхали до цієї країни, для довготривалого легального перебування на території держави, мають регулярно продовжувати тимчасовий захист. До 4 березня 2024 року тимчасовий захист продовжується кожні півроку (двічі) автоматично. Після цього карта А, термін дії якої спливає 4 березня 2023 року, має бути ще продовжена. Якщо цього не зробити, особа втратить право легально перебувати та працювати в країні.

Подати клопотання на подовження дозволу на проживання в Бельгії можна вже з 4 січня 2023 року, звернувшись до місцевої комуни. Нова карта набуде чинності з 4 березня та залишатиметься дійсною протягом року.

Продовження тимчасового захисту для українських біженців у Фінляндії та Норвегії

У Фінляндії громадянам України, які отримали в країні тимчасовий захист, статус буде продовжено в автоматичному режимі до кінця дії тимчасового захисту в ЄС, тобто до 4 березня 2024 року. Від українців ніяких додаткових дій при цьому не вимагається.

Аналогічне рішення прийняв і уряд Норвегії. Згідно з рішенням Міністерства юстиції країни, українські біженці, які оформили тут посвідки на проживання на основі статусу тимчасового захисту, можуть розраховувати на продовження документу від дня закінчення їхнього попереднього дозволу без додаткових запитів та клопотань. Посвідки на проживання автоматично будуть подовжені для українців ще на рік.