ГоловнаБЕЛЬГІЯКоролівська сім'я Бельгії перебуває на карантині
БЕЛЬГІЯ

Королівська сім’я Бельгії перебуває на карантині

Гліб Парфененко
Королівська сім'я Бельгії перебуває на карантині
Getty Images

Король Бельгії Філіп і королева Матильда скасували свої публічні заходи після того, як у одного з членів сім’ї був виявлений COVID-19, повідомляє Reuters.

У палаці додали, що король і королева вирішили обмежити свої контакти в найближчі дні. Прес-секретар відмовився повідомити, у кого з членів сім’ї були взяті позитивні аналізи на коронавірусну інфекцію.

Громадське телебачення Wer Te повідомило, що це був один з двох молодших дітей монарха, 15-річний Еммануїл та 13-річна Елеонора, і що король і королева дали негативний тест.

За даними палацу, заручини короля та королеви були скасовані або відкладені до понеділка включно.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанвакцинапожежаПравила в'їздуКабул

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International