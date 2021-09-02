Королівська сім’я Бельгії перебуває на карантині

Король Бельгії Філіп і королева Матильда скасували свої публічні заходи після того, як у одного з членів сім’ї був виявлений COVID-19, повідомляє Reuters.

У палаці додали, що король і королева вирішили обмежити свої контакти в найближчі дні. Прес-секретар відмовився повідомити, у кого з членів сім’ї були взяті позитивні аналізи на коронавірусну інфекцію.

Громадське телебачення Wer Te повідомило, що це був один з двох молодших дітей монарха, 15-річний Еммануїл та 13-річна Елеонора, і що король і королева дали негативний тест.

За даними палацу, заручини короля та королеви були скасовані або відкладені до понеділка включно.