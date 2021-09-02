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Королевская семья Бельгии находится на карантине

Глеб Парфененко
Королевская семья Бельгии находится на карантине
Getty Images

Король Бельгии Филипп и королева Матильда отменили свои публичные мероприятия после того, как у одного из членов семьи был обнаружен COVID-19, сообщает Reuters.

Во дворце добавили, что король и королева решили ограничить свои контакты в ближайшие дни. Пресс-секретарь отказался сообщить, у кого из членов семьи были взяты положительные анализы на коронавирусную инфекцию.

Общественное телевидение Wer Te сообщил, что это был один из двух младших детей монарха, 15-летний Эммануил и 13-летняя Элеонора, а король и королева дали отрицательный тест.

По данным дворца, помолвка короля и королевы были отменены или отложены до понедельника включительно.

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