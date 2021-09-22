Сотні підроблених сертифікатів COVID в Австрії. Поліція посилює контроль

З четверга поліція Австрії буде частіше перевіряти справжність сертифікатів covid. – Тільки за останні півроку ми виявили близько 400 підроблених документів, – сказав глава служби громадської безпеки Франц Руф на прес-конференції у Відні в середу.

– Тобі краще більше цього не робити! – Карл Нехаммер, глава Міністерства внутрішніх справ, попередив користувачів про помилкові докази під час конференції в середу. – Імовірність бути спійманим буде дуже висока. Це не жарт, – додав він.

Нехаммер підкреслив, що арешт поставить під загрозу «виготовлення, розповсюдження чи використання підроблених документів». Злочином буде не тільки підробка документів або даних про них, а й «використання сторонніх ідентифікаторів». Ці злочини можуть каратися тюремним ув’язненням на термін до трьох років, крім того, «порушення правил антівіденія може бути покарано штрафом до 500 євро», – підкреслив Нехаммер.

Як пояснили на конференції Нехаммера і Руфа, кількість заражень в країні зростає, і в той же час «спостерігається зростання числа фальсифікацій сертифікації 3G». – Це велика проблема, тому було вирішено зробити активні дії, – сказав Нехаммер і підкреслив, що в цьому плані буде перевірятися, зокрема, галузь громадського харчування.

400 підробок

Відповідний наказ про «рішучі дії» буде спрямований в поліцейські управління всіх федеральних земель в середу, сказав Руф. Вже наступного четверга поліцейські органи (LPD) приступлять до здійснення «пріоритетних дій в тісній співпраці з органами охорони здоров’я». Для цього буде задіяно «відповідну кількість чиновників», а також буде задіяна кримінальна поліція на федеральному і національному рівнях.

Руф оголосив про нові перевірки з четверга. Перевіряються не тільки QR-коди для Green Pass, але і класичні документи про вакцинації і фотографії в документах.

Цифра в 400 підробок, виявлених за останні шість місяців, «значна». «Ми повинні припустити, що існує велика кількість невиявлених випадків», – сказав Руф. – У соціальних мережах є великий попит на фальсифіковані сертифікати. Тут продаються підроблені свідоцтва про вакцинації, пояснив Руф, відмовившись надати подробиці за оперативними причин.