Сотни поддельных сертификатов covid в Австрии. Полиция усиливает контроль

С четверга полиция Австрии будет чаще проверять подлинность сертификатов covid. — Только за последние полгода мы обнаружили около 400 поддельных документов, — сказал глава службы общественной безопасности Франц Руф на пресс-конференции в Вене в среду.

— Тебе лучше больше этого не делать! — Карл Нехаммер, глава Министерства внутренних дел, предупредил пользователей о ложных доказательствах во время конференции в среду. — Вероятность быть пойманным будет очень высока. Это не шутка, — добавил он.

Нехаммер подчеркнул, что арест поставит под угрозу «изготовление, распространение или использование поддельных документов». Преступлением будет не только подделка документов или данных о них, но и «использование сторонних идентификаторов». Эти преступления могут караться тюремным заключением на срок до трех лет, кроме того, «нарушение правил антивидения может быть наказано штрафом до 500 евро», — подчеркнул Нехаммер.

Как пояснили на конференции Нехаммера и Руфа, количество заражений в стране растет, и в то же время «наблюдается рост числа фальсификаций сертификации 3G». — Это большая проблема, поэтому было решено предпринять активные действия, — сказал Нехаммер и подчеркнул, что в этом плане будет проверяться, в частности, отрасль общественного питания.

400 подделок

Соответствующий приказ о «решительных действиях» будет направлен в полицейские управления всех федеральных земель в среду, сказал Руф. Уже в следующий четверг полицейские органы (LPD) приступят к осуществлению «приоритетных действий в тесном сотрудничестве с органами здравоохранения». Для этого будет задействовано «соответствующее количество чиновников», а также будет задействована уголовная полиция на федеральном и национальном уровнях.

Руф объявил о новых проверках с четверга. Проверяются не только QR-коды для Green Pass, но и классические документы о вакцинации и фотографии в документах.

Цифра в 400 подделок, обнаруженных за последние шесть месяцев, «значительна». «Мы должны предположить, что существует большое количество невыявленных случаев», — сказал Руф. — В социальных сетях есть большой спрос на фальсифицированные сертификаты. Здесь продаются поддельные свидетельства о вакцинации, объяснил Руф, отказавшись предоставить подробности по оперативным причинам.