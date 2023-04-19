Через масову поломку туалетів рейс австрійської авіакомпанії довелося перервати

Літак авіакомпанії Austrian Airlines був змушений повернутися до аеропорту Відня через дві години польоту до Нью-Йорка через поломку п’яти з восьми туалетів на борту.

Як пише The Guardian, на борту восьмигодинного рейсу Boeing 777 було близько 300 осіб. Екіпаж вирішив розвернутися після того, як виявив, що через технічну проблему вода в туалетах не змивалася належним чином.

Постраждалих пасажирів було пересаджено на інші рейси.

В авіакомпанії стверджують, що раніше на рейсах Austrian Airlines такої проблеми не було. З того часу літак був відремонтований і знову в строю.

Як повідомляв DIP, раніше пілот авіакомпанії easyJet здійснив розворот на 360 градусів над океаном, щоб усі пасажири на борту змогли побачити неймовірне північне сяйво.