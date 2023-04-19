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АвстріяТуризм

Через масову поломку туалетів рейс австрійської авіакомпанії довелося перервати

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Рейс австрійської авіакомпанії довелося перервати через масову поломку туалетів

Літак авіакомпанії Austrian Airlines був змушений повернутися до аеропорту Відня через дві години польоту до Нью-Йорка через поломку п’яти з восьми туалетів на борту.

Як пише The Guardian, на борту восьмигодинного рейсу Boeing 777 було близько 300 осіб. Екіпаж вирішив розвернутися після того, як виявив, що через технічну проблему вода в туалетах не змивалася належним чином.

Постраждалих пасажирів було пересаджено на інші рейси.

В авіакомпанії стверджують, що раніше на рейсах Austrian Airlines такої проблеми не було. З того часу літак був відремонтований і знову в строю.

Як повідомляв DIP, раніше пілот авіакомпанії easyJet здійснив розворот на 360 градусів над океаном, щоб усі пасажири на борту змогли побачити неймовірне північне сяйво.

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