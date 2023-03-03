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ІсландіяТуризм

Пілот авіакомпанії easyJet розвернув літак на 360 градусів, щоб усі пасажири побачили неймовірне північне сяйво

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Пілот розвернув літак на 360 градусів, щоб усі пасажири побачили неймовірне північне сяйво

здійснив поворот на 360 градусів над океаном у ніч на 27 лютого 2023 року, щоб усі пасажири на борту змогли побачити неймовірний краєвид на північне сяйво.

Про це розповів один із пасажирів літака Адам Гровз, який летів з ісландського Рейк’явіка в аеропорт Манчестера, пише The Independent.

“Велика подяка пілоту EasyJet рейсу EZY1806 з Рейк’явіка до Манчестера, який здійснив розворот на 360 градусів посеред польоту, щоб усі пасажири могли побачити неймовірне північне сяйво”, – написав чоловік у своєму Twitter.

Гровз, який приїхав до Ісландії у відпустку, щоб зробити пропозицію своєї коханої, розповів, що на дати їхньої подорожі була висока можливість побачити північне сяйво. Проте протягом усього їхнього перебування в Ісландії була сильна хмарність, тому з землі вони не могли його побачити. Вже по дорозі назад вони отримали таку можливість, коли летіли в літаку додому над хмарами.

Пілот авіакомпанії easyJet розвернув літак на 360 градусів, щоб усі пасажири побачили неймовірне північне сяйво
Также измененным маршрутом самолета поделился сервис FlightRadar24 в своем Twitter.

При цьому FlightRadar24 пояснили, що пілотам літаків дозволяють робити відхилення від маршруту під час польоту, якщо вони отримають перед цим дозвіл від диспетчерів.

Зазначимо, на початку цього тижня полярне сяйво можна було побачити у багатьох північних країнах.

Як раніше повідомляв DIP, побачити північне сяйво – це одна із головних фантазій, які мають туристи.

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