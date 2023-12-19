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Потужний шторм зніс літак в Аргентині

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Потужний шторм зніс літак в Аргентині

В аеропорту Jorge Newbery у Буенос-Айресі пасажирський Boeing 737-700 компанії Aerolineas Argentinas був знесений зі злітно-посадкової смуги сильним вітром, повідомляє DailyMail.

Інцидент стався під час сильного шторму, спричинивши скасування 100 рейсів та затримки в аеропорту. Уточнюється, що літак врізався у сходи та завалився на бік. Про постраждалих не повідомляється.

Варто зазначити, що потужний електричний шторм у регіоні вже забрав життя 16 людей, включаючи загиблих від сильних поривів вітру та обвалення стін.

@craydaily How does this happen? #Airport #Wendy #Argentina #Airplane ♬ original sound – Dammi Falasteeni

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