Потужний шторм зніс літак в Аргентині

В аеропорту Jorge Newbery у Буенос-Айресі пасажирський Boeing 737-700 компанії Aerolineas Argentinas був знесений зі злітно-посадкової смуги сильним вітром, повідомляє DailyMail.

Інцидент стався під час сильного шторму, спричинивши скасування 100 рейсів та затримки в аеропорту. Уточнюється, що літак врізався у сходи та завалився на бік. Про постраждалих не повідомляється.

Варто зазначити, що потужний електричний шторм у регіоні вже забрав життя 16 людей, включаючи загиблих від сильних поривів вітру та обвалення стін.

Читати також: Великий хижак убив туриста на пляжі в Мексиці. Фахівці гадають, хто це був