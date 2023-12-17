Великий хижак убив туриста на пляжі в Мексиці. Фахівці гадають, хто це був

У Мексиканській Ікстапі двоє туристів стали жертвами невідомого хижака, який напав на них у воді. Один із постраждалих помер на місці, передає 20minutos.es.

За даними мексиканських ЗМІ, напад стався у четвер. Жертвами невідомого хижака став 76-річний турист із Канади та жінка. Літній людині тварина відкусила ногу, її встигли витягнути на берег, проте вона померла до приїзду медиків. Постраждалу жінку було доставлено до лікарні. Про її стан та характер травм не повідомляється.

Місцева влада губиться у здогадах, хто міг напасти на людей. У них є дві робочі версії – акула чи крокодил.

“Морські біологи заявили, що на людей міг напасти крокодил. Щоб точно встановити, що це був за хижак, проводиться бактеріологічний аналіз”, – сказав президент муніципалітету Хорхе Санчес Алек.

Він додав, що співробітники цивільної оборони та військово-морського флоту намагаються вистежити тварину.

За попередньою версією, крокодил міг втекти з крокодилової ферми, що знаходиться неподалік. Такі випадки були раніше. Також фахівці не відкидають і напад акули. Подібні події за їх участю тут хоч і рідкість, але все ж таки трапляються.