ЄС виділяє країнам-кандидатам 14,2 млрд євро

Держави-члени Європейського Союзу дали зелене світло на надання 14,2 млрд євро фінансової допомоги країнам, які беруть участь у процесі розширення. Бенефіціарами є Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Косово, Республіка Північна Македонія, Сербія, Туреччина та Чорногорія.

Затверджені фонди на період 2021-2027 років будуть працювати на майбутнє членство країн ЄС, і їх витрачання буде залежати від певних умов. Обсяг коштів для окремих країн буде залежати від якості і інтенсивності їх зусиль на шляху в ЄС.

Особливу увагу буде приділено необхідним адміністративним, правовим і економічним реформам, пов’язаним з повагою верховенства закону і основних прав; з роботою демократичних інститутів і державного управління, а також для досягнення економічного успіху і конкурентоспроможності. Гроші також будуть використані для підтримки громадянського суспільства.

Параметри фінансової допомоги можуть бути змінені в умовах явної відсутності прогресу в реформах. Згідно з офіційною заявою союзу, ЄС також буде працювати над тим, щоб уникнути нерівності у фінансуванні країни.