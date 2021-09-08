ЕС выделяет странам-кандидатам 14,2 млрд евро

Государства-члены Европейского Союза дали зеленый свет на предоставление 14,2 миллиарда евро финансовой помощи странам, которые участвуют в процессе расширения. Бенефициарами являются Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Косово, Республика Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

Утверждены фонды на период 2021-2027 годов будут работать на будущее членство стран ЕС, и их расходования будет зависеть от определенных условий. Объем средств для отдельных стран будет зависеть от качества и интенсивности их усилий на пути в ЕС.

Особое внимание будет уделено необходимым административным, правовым и экономическим реформам, связанным с уважением верховенства закона и основных прав; с работой демократических институтов и государственного управления, а также для достижения экономического успеха и конкурентоспособности. Деньги также будут использованы для поддержки гражданского общества.

Параметры финансовой помощи могут быть изменены в условиях явной отсутствия прогресса в реформах. Согласно официальному заявлению союза, ЕС также будет работать над тем, чтобы избежать неравенства в финансировании страны.