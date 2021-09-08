ГлавнаяАЛБАНИЯЕС выделяет странам-кандидатам 14,2 млрд евро
АЛБАНИЯБОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНАМеждународные организации

ЕС выделяет странам-кандидатам 14,2 млрд евро

Глеб Парфененко
ЕС выделяет странам-кандидатам 14,2 млрд евро

Государства-члены Европейского Союза дали зеленый свет на предоставление 14,2 миллиарда евро финансовой помощи странам, которые участвуют в процессе расширения. Бенефициарами являются Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Косово, Республика Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

Утверждены фонды на период 2021-2027 годов будут работать на будущее членство стран ЕС, и их расходования будет зависеть от определенных условий. Объем средств для отдельных стран будет зависеть от качества и интенсивности их усилий на пути в ЕС.

Особое внимание будет уделено необходимым административным, правовым и экономическим реформам, связанным с уважением верховенства закона и основных прав; с работой демократических институтов и государственного управления, а также для достижения экономического успеха и конкурентоспособности. Деньги также будут использованы для поддержки гражданского общества.

Параметры финансовой помощи могут быть изменены в условиях явной отсутствия прогресса в реформах. Согласно официальному заявлению союза, ЕС также будет работать над тем, чтобы избежать неравенства в финансировании страны.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанБлижний Востокпожарвакцинапандемия

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International