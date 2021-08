«Висока загроза теракту». Великобританія і США рекомендують уникати аеропорту Кабула

Міністерство закордонних справ Великобританії порадило британцям в Афганістані триматися подалі від аеропорту Кабула, пояснивши це терористичною загрозою. Також посольство США в Афганістані (без пояснення причин) порадило своїм громадянам не їхати туди найближчим часом.

В оновлених інструкціях міністерство закордонних справ Великобританії також рекомендувало всім в аеропорту «відійти в безпечне місце і дочекатися подальших вказівок».

Як було написано, існує «постійна і висока загроза терористичного нападу», дорожній рух «надзвичайно небезпечно» і є повідомлення про «жорстоке поводження» з людьми, що прямують в аеропорти.

For the latest security and evacuation information for U.S. citizens in Afghanistan go to https://t.co/o3EBL0hmIn . Continue to follow @USEmbassyKabul for updates.

У заяві посольства США в Кабулі було рекомендовано, щоб люди, котрі перебувають на вході, негайно покинули аеропорт. У попередженні, розміщеному на сайті посольства, не згадується причина його винесення. У ньому говориться, що американці завжди повинні проявляти крайню обережність, особливо коли вони знаходяться в натовпі афганців.

В середу вдень Sky News з посиланням на високопоставлене британське джерело повідомила, що під час операції по евакуації в кабульському аеропорту з боку США, Великобританії та інших західних країн існує «дуже високий ризик терористичної атаки». Відповідно до цього джерела, найбільшу занепокоєність викликає афганське відділення Ісламської держави під назвою Ісламська держава провінції Хорасан (ІГІЛ-К).

Today hundreds more people arrived in the UK from Afghanistan on UK Government flights 🇬🇧

We are doing all we can to help as many people as possible, and working 24/7 on evacuations.

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) August 25, 2021