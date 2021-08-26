ГоловнаАФГАНІСТАН«Висока загроза теракту». Великобританія і США рекомендують уникати аеропорту Кабула
АФГАНІСТАН

«Висока загроза теракту». Великобританія і США рекомендують уникати аеропорту Кабула

Євгеній Подольський

Міністерство закордонних справ Великобританії порадило британцям в Афганістані триматися подалі від аеропорту Кабула, пояснивши це терористичною загрозою. Також посольство США в Афганістані (без пояснення причин) порадило своїм громадянам не їхати туди найближчим часом.

В оновлених інструкціях міністерство закордонних справ Великобританії також рекомендувало всім в аеропорту «відійти в безпечне місце і дочекатися подальших вказівок».

Як було написано, існує «постійна і висока загроза терористичного нападу», дорожній рух «надзвичайно небезпечно» і є повідомлення про «жорстоке поводження» з людьми, що прямують в аеропорти.

У заяві посольства США в Кабулі було рекомендовано, щоб люди, котрі перебувають на вході, негайно покинули аеропорт. У попередженні, розміщеному на сайті посольства, не згадується причина його винесення. У ньому говориться, що американці завжди повинні проявляти крайню обережність, особливо коли вони знаходяться в натовпі афганців.

В середу вдень Sky News з посиланням на високопоставлене британське джерело повідомила, що під час операції по евакуації в кабульському аеропорту з боку США, Великобританії та інших західних країн існує «дуже високий ризик терористичної атаки». Відповідно до цього джерела, найбільшу занепокоєність викликає афганське відділення Ісламської держави під назвою Ісламська держава провінції Хорасан (ІГІЛ-К).

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодавакцинаТалібанПравила в'їздупожежаземлетрус

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International