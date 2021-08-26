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АФГАНИСТАН

«Высокая угроза теракта». Великобритания и США рекомендуют избегать аэропорту Кабула

Евгений Подольский

Министерство иностранных дел Великобритании посоветовало британцам в Афганистане держаться подальше от аэропорта Кабула, объяснив это террористической угрозой. Также посольство США в Афганистане (без объяснения причин) посоветовал своим гражданам не ехать туда в ближайшее время.

В обновленных инструкциях министерство иностранных дел Великобритании также рекомендовало всем в аэропорту «отойти в безопасное место и дождаться дальнейших указаний».

Как было написано, существует «постоянная и высокая угроза террористического нападения», дорожном движении «чрезвычайно опасно» и является сообщение о «жестокое обращение» с людьми, направляются в аэропорты.

В заявлении посольства США в Кабуле было рекомендовано, чтобы люди, которые находятся на входе, немедленно покинули аэропорт. В предупреждении, размещенном на сайте посольства, не упоминается причина его вынесения. В нем говорится, что американцы всегда должны проявлять крайнюю осторожность, особенно когда они находятся в толпе афганцев.

В среду днем ​​Sky News со ссылкой на высокопоставленный британский источник сообщила, что во время операции по эвакуации в кабульском аэропорту со стороны США, Великобритании и других западных стран существует «очень высокий риск террористической атаки». Согласно этому источнику, наибольшую озабоченность вызывает афганское отделение Исламского государства под названием Исламское государство провинции Хорасан (ИГИЛ-К).

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