Талібан вимагає місця в ООН. Уряд Кабула призначив нового посла в ООН

Таліби, які взяли владу в Афганістані, попросили у Генерального секретаря ООН дозволу на присутність на сесії Генеральної Асамблеї ООН свого міністра закордонних справ Аміра Хана Муттакі. Вони також призначили нового постійного представника Афганістану при ООН.

Як заявив речник ООН Стефан Дюжаррік, генеральний секретар Антоніо Гутерріш отримав лист від Муттакі, в якому він представився “Міністром закордонних справ Ісламського Емірату Афганістан”. У ньому Муттакі просить дозволити йому бути присутнім на теперішній сесії Генеральної Асамблеї, де він хоче виступити з промовою.

За словами Дужарріка, Муттакі написав, що “колишній президент Афганістану Ашраф Гані був зміщений” і що країни світу “більше не визнають його президентом”. В результаті нинішній постійний представник Гулама Ісачая “більше не представляє Афганістан”.

Талібан призначив нового представника Афганістану в ООН Сухайла Шагіна, нинішнього представника Дохи.

Дюжаррік оголосив, що заява “Талібану” була подана до акредитаційного комітету. До складу цього комітету, зокрема, входять: США, Китаю та Росії.

Ройтер зазначає, що засідання комітету навряд чи відбудеться до наступного понеділка, тому навряд чи Муттакі встигне виступити на цій сесії Асамблеї.

Гутерріш заявив, що прагнення талібів до визнання міжнародним співтовариством є єдиним засобом тиску на талібів з метою створення більш представницького уряду та підтримки прав людини, особливо прав жінок.