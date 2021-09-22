Талибан требует места в ООН. Правительство Кабула назначил нового посла в ООН

Талибы, взявшие власть в Афганистане, попросили у Генерального секретаря ООН разрешения на присутствие на сессии Генеральной Ассамблеи ООН своего министра иностранных дел Амира Хана Муттаки. Они также назначили нового постоянного представителя Афганистана при ООН.

как заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик, генеральный секретарь Антонио Гутерриш получил письмо от Муттаки, в котором он представился «министром иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан». В нем Муттаки просит разрешить ему присутствовать в настоящее сессии Генеральной Ассамблеи, где он хочет выступить с речью.

По словам Дужаррика, Муттаки написал, что «бывший президент Афганистана Ашраф Гани был смещен» и страны мира «больше не признают его президентом». В результате нынешний постоянный представитель Гулама Исачая «больше не представляет Афганистан».

Талибан назначил нового представителя Афганистана в ООН Сухайль Шагина, нынешнего представителя Дохи.

Дюжаррик объявил, что заявление «Талибана» была подана в аккредитационного комитета. В состав этого комитета, в частности, входят США, Китая и России.

Ройтер отмечает, что заседание комитета вряд ли состоится в следующий понедельник, поэтому вряд ли Муттаки успеет выступить на этой сессии Ассамблеи.

Гутерриш заявил, что стремление талибов к признанию международным сообществом является единственным средством давления на талибов с целью создания более представительного правительства и поддержки прав человека, особенно прав женщин.