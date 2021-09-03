Талібан оголосив про повний контроль над Афганістаном включаючи Панджшер

Радикальний рух «Талібан» заявив, що встановило повний контроль над всією територією Афганістану, включаючи провінцію Панджшер. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в організації.

Джерело в регіоні повідомив ТАСС, що національні сили опору в провінції Панджшер, що не підкоряються радикального руху «Талібан», спростували отриману раніше інформацію від талібів про те, що їм вдалося повністю захопити регіон.

Панджшір – єдина афганська провінція, що не здалася талібам. Раніше турецька газета Yeni faafak з посиланням на свого кореспондента в Кабулі писала, що контроль над афганською провінцією Панджшер перейшов на бік радикального руху.

Видання відзначає, що в зазначеній провінції, розташованої в 150 км від Кабула, відбулися жорстокі військові дії.

Після безуспішних переговорів між офіційними особами Талібану і делегацією Фронту національного опору бойовики на початку цього тижня атакували Панджшер. Представник поліції Фахім Дашти повідомив ТАСС в четвер, що радикалам не вдалося утримати жодного поста в регіоні.

Він також сказав, що близько 350 талібів були вбиті в ході бойових дій, не згадавши кількість убитих в рядах опору. У той же час радикали заявили про успішний прогрес в Панджшіре і про свої наміри «найближчим часом» взяти під свій контроль всю провінцію.