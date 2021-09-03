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АФГАНІСТАН

Талібан оголосив про повний контроль над Афганістаном включаючи Панджшер

Гліб Парфененко
Талібан оголосив про повний контроль над Афганістаном включаючи Панджшер

Радикальний рух «Талібан» заявив, що встановило повний контроль над всією територією Афганістану, включаючи провінцію Панджшер. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в організації.

Джерело в регіоні повідомив ТАСС, що національні сили опору в провінції Панджшер, що не підкоряються радикального руху «Талібан», спростували отриману раніше інформацію від талібів про те, що їм вдалося повністю захопити регіон.

Панджшір – єдина афганська провінція, що не здалася талібам. Раніше турецька газета Yeni faafak з посиланням на свого кореспондента в Кабулі писала, що контроль над афганською провінцією Панджшер перейшов на бік радикального руху.

Видання відзначає, що в зазначеній провінції, розташованої в 150 км від Кабула, відбулися жорстокі військові дії.

Після безуспішних переговорів між офіційними особами Талібану і делегацією Фронту національного опору бойовики на початку цього тижня атакували Панджшер. Представник поліції Фахім Дашти повідомив ТАСС в четвер, що радикалам не вдалося утримати жодного поста в регіоні.

Він також сказав, що близько 350 талібів були вбиті в ході бойових дій, не згадавши кількість убитих в рядах опору. У той же час радикали заявили про успішний прогрес в Панджшіре і про свої наміри «найближчим часом» взяти під свій контроль всю провінцію.

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