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Починається священний для мусульман місяць Рамадан

Гліб Парфененко
Починається священний для мусульман місяць Рамадан

Священний місяць Рамадан для мусульман розпочинається сьогодні на більшій частині Близького Сходу, повідомляють світові агенції.

Початок визначається за методикою, яка може призвести до незначних відмінностей у тому, коли країна вирішує розпочати той чи інший місяць. Наприклад, сьогодні він починається в Саудівській Аравії, Єгипті, Туреччині, Сирії, Судані та Об’єднаних Арабських Еміратах. А завтра він розпочнеться в Індонезії, а також для деяких шиїтів у Лівані, Ірані та Іраку, повідомляє Associated Press.

Цього року Рамадан, який є приводом для великих сімейних зустрічей, проходить із зростанням цін через війну в Україні. Ціни на паливо та продукти зросли, затьмаривши Рамадан. Зростання цін нині також торкається багатьох людей, які вже постраждали від конфліктів та криз у своїх країнах, таких як Сирія, Ліван, Ірак, Судан та Ємен.

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