Талибан объявил о полном контроле над Афганистаном включая Панджшер

Радикальное движение «Талибан» заявило, что установило полный контроль над всей территорией Афганистана, включая провинцию Панджшер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в организации.

Источник в регионе сообщил ТАСС, что национальные силы сопротивления в провинции Панджшер, не подчиняются радикальному движению «Талибан», опровергли полученную ранее информацию от талибов о том, что им удалось полностью захватить регион.

Панджшир — единственная афганская провинция, не показалась талибам. Ранее турецкая газета Yeni faafak со ссылкой на своего корреспондента в Кабуле писала, что контроль над афганской провинцией Панджшер перешел на сторону радикального движения.

Издание отмечает, что в указанной провинции, расположенной в 150 км от Кабула, произошли жестокие военные действия.

После безуспешных переговоров между официальными лицами Талибана и делегацией Фронта национального сопротивления боевики в начале этой недели атаковали Панджшер. Представитель полиции Фахим Дашти сообщил ТАСС в четверг, что радикалам не удалось удержать ни поста в регионе.

Он также сказал, что около 350 талибов были убиты в ходе боевых действий, не упомянув количество убитых в рядах сопротивления. В то же время радикалы заявили об успешном прогресс в Панджшире и о своих намерениях «в ближайшее время» взять под свой контроль всю провинцию.