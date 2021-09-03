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АФГАНІСТАН

Співзасновник Талібану очолить новий уряд Афганістану

Євгеній Подольський

Співзасновник Талібану Мулла Абдул Гані Барадар очолить новий уряд Афганістану, про що незабаром може бути оголошено, повідомляє Reuters. Агентство посилається на джерела в ісламістського угруповання. Талібан продовжує боротися з угрупуваннями бойовиків, намагаючись запобігти економічному колапсу.

Крім Барадара, який очолює політичний бюро талібів, в уряд увійдуть мулла Мохаммад Якуб, син покійного засновника талібів мулли Омара, і Шер Мохаммад Аббас Станікзай.Об це повідомили джерела Reuters. «Все високопоставлені лідери прибутку в Кабул, де підготовка до оголошення нового уряду знаходиться на завершальній стадії», – сказав на умовах анонімності представник Талібану.

Талібан, який захопив Кабул 15 серпня після захоплення більшої частини країни, зіткнувся з опором в долині Панджшер, на північ від столиці. Повідомлялося про важкі бої і жертви. Кілька тисяч бійців регіональних ополченців і частин колишніх урядових сил зібралися в важкодоступній долині під керівництвом Ахмада Масуда, сина колишнього командира моджахедів Ахмада Шаха Масуда. Переговорні зусилля з пошуку вирішення конфлікту, схоже, не увінчалися успіхом, обидві сторони звинувачували один одного.

Для міжнародних донорів та інвесторів поява законного правітельстваімеет вирішальне значення для вирішення таких проблем, як посуха і руйнівний конфлікт, який оцінюється в 240 000 афганців. Гуманітарні організації попередили, що країні загрожує гуманітарна катастрофа і що економіка, довгий час залежить від іноземної допомоги, близька до краху.

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