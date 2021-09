Співзасновник Талібану очолить новий уряд Афганістану

Співзасновник Талібану Мулла Абдул Гані Барадар очолить новий уряд Афганістану, про що незабаром може бути оголошено, повідомляє Reuters. Агентство посилається на джерела в ісламістського угруповання. Талібан продовжує боротися з угрупуваннями бойовиків, намагаючись запобігти економічному колапсу.

Крім Барадара, який очолює політичний бюро талібів, в уряд увійдуть мулла Мохаммад Якуб, син покійного засновника талібів мулли Омара, і Шер Мохаммад Аббас Станікзай.Об це повідомили джерела Reuters. «Все високопоставлені лідери прибутку в Кабул, де підготовка до оголошення нового уряду знаходиться на завершальній стадії», – сказав на умовах анонімності представник Талібану.

What You Need To Know About Abdul Ghani Baradar— The Taliban Leader Poised To Lead Afghanistan’s New Government https://t.co/NCYGHMfFu8 pic.twitter.com/Mq9XdWxuXx

— Forbes (@Forbes) September 3, 2021