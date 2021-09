Соучредитель Талибана возглавит новое правительство Афганистана

Соучредитель Талибана мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана, о чем вскоре может быть объявлено, сообщает Reuters. Агентство ссылается на источники в исламистской группировке. Талибан продолжает бороться с группировками боевиков, пытаясь предотвратить экономический коллапс.

Помимо Барадара, который возглавляет политическое бюро талибов, в правительство войдут мулла Мохаммад Якуб , сын покойного основателя талибов муллы Омара, и Шер Мохаммад Аббас Станикзай.Об этом сообщили источники Reuters. «Все высокопоставленные лидеры прибыли в Кабул, где подготовка к объявлению нового правительства находится на завершающей стадии», — сказал на условиях анонимности представитель Талибана.

What You Need To Know About Abdul Ghani Baradar— The Taliban Leader Poised To Lead Afghanistan’s New Government https://t.co/NCYGHMfFu8 pic.twitter.com/Mq9XdWxuXx

— Forbes (@Forbes) September 3, 2021