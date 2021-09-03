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АФГАНИСТАН

Соучредитель Талибана возглавит новое правительство Афганистана

Евгений Подольский

Соучредитель Талибана мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана, о чем вскоре может быть объявлено, сообщает Reuters. Агентство ссылается на источники в исламистской группировке. Талибан продолжает бороться с группировками боевиков, пытаясь предотвратить экономический коллапс.

Помимо Барадара, который возглавляет политическое бюро талибов, в правительство войдут мулла Мохаммад Якуб , сын покойного основателя талибов муллы Омара, и Шер Мохаммад Аббас Станикзай.Об этом сообщили источники Reuters. «Все высокопоставленные лидеры прибыли в Кабул, где подготовка к объявлению нового правительства находится на завершающей стадии», — сказал на условиях анонимности представитель Талибана.

Талибан, захвативший Кабул 15 августа после захвата большей части страны, столкнулся с сопротивлением в долине Панджшер, к северу от столицы. Сообщалось о тяжелых боях и жертвах. Несколько тысяч бойцов региональных ополченцев и частей бывших правительственных сил собрались в труднодоступной долине под руководством Ахмада Масуда, сына бывшего командира моджахедов Ахмада Шаха Масуда. Переговорные усилия по поиску решения конфликта, похоже, не увенчались успехом, обе стороны обвиняли друг друга.

Для международных доноров и инвесторов появление законного правительстваимеет решающее значение для решения таких проблем, как засуха и разрушительный конфликт, который оценивается в 240 000 афганцев. Гуманитарные организации предупредили, что стране угрожает гуманитарная катастрофа и что экономика, долгое время зависящая от иностранной помощи, близка к краху.

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