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АФГАНІСТАН

Паніка і хаос: евакуації з Кабула очікують тисячі афганців

На територію столичного аеропорту пропускають при наявності паспорта та дозволу

Євгеній Подольський

В Афганістані на тлі приходу до влади руху «Талібан» панують паніка і хаос.

Біля стін Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі скупчилися тисячі афганців, які відмовляються залишати район повітряної гавані.

Афганці, в числі яких літні, жінки і діти, вже 5 днів чекають біля входів на територію аеропорту в надії покинути країну.

Через огорожу з бетону і колючого дроту пропускають лише при наявності паспорта та спеціального дозволу. У ситуації, що склалася найбільше страждають діти.

Один з афганців, які очікують біля воріт, повідомив, що у людей немає їжі і питної води.

За його словами, евакуації очікують тисячі афганців. Людям байдуже, в яку країну їхати, головне покинути Кабул, підкреслив він.

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