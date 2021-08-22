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АФГАНИСТАН

Паника и хаос: эвакуации из Кабула ожидают тысячи афганцев

На територію столичного аеропорту пропускають при наявності паспорта та дозволу

Евгений Подольский

В Афганистане на фоне прихода к власти движения «Талибан» царят паника и хаос.

У стен Международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле скопились тысячи афганцев, которые отказываются покидать район воздушной гавани.

Афганцы, в числе которых пожилые, женщины и дети, уже 5 дней ждут у входов на территорию аэропорта в надежде покинуть страну.

Через забор из бетона и колючей проволоки пропускают только при наличии паспорта и специального разрешения. В сложившейся ситуации больше всего страдают дети.

Один из афганцев, ожидают у ворот, сообщил, что у людей нет еды и питьевой воды.

По его словам, эвакуации ожидают тысячи афганцев. Людям безразлично, в какую страну ехать, главное покинуть Кабул, подчеркнул он.

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