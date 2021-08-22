Мирні жителі загинули при спробі сісти в літак у міжнародному аеропорту Кабула

Британські військові заявляють, що семеро афганських цивільних були вбиті в натовпі поблизу міжнародного аеропорту Кабула в хаосі навколо рейсу після захоплення талібами влади в країні, повідомляє Associated Press.

Міністерство оборони Великої Британії заявило у своїй заяві, що умови на місцях залишаються надзвичайно складними, але “ми робимо все від нас залежне, щоб максимально безпечно та надійно керувати ситуацією”.

Тисячі людей намагаються дістатися до столичного аеропорту, намагаючись втекти з Афганістану через вторгнення талібів у Кабул

«Ці люди загинули в той час, коли загроза від дій відділення «Ісламської держави» в Афганістані зростає, – зазначає.

Це змусило американські військові літаки здійснювати швидкі і майже вертикальні посадки, як в бойових умовах, в аеропорту в оточенним бойовиками Талібану.