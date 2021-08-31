«Це перемога для всіх нас». Представник талібів після виведення американських військ

Представник афганських талібів Забіхула Муджахід сказав, що вони хочуть підтримувати хороші відносини зі Сполученими Штатами і з рештою світу.

Забіхула Муджахід був серед групи лідерів Талібану, які прибули в аеропорт Кабула після того, як його покинули останні війська США. «Це перемога для всіх нас», – сказав Забіхула Муджахід. Він також подякував талібам і привітав їх з «завоюванням незалежності країни».

– Ми пишаємося вашою самовіддачею. “Твердість і терпіння ваших лідерів зробили нас незалежними”, – сказав представник. – Вітаю вас і афганський народ. Ми не хочемо, щоб наша країна коли-небудь стала метою вторгнення. Ми хочемо миру, процвітання і істинної мусульманської системи. «Ми хочемо мати добрі відносини зі Сполученими Штатами і світом», – заявив Забіхула Муджахід.

На відео з аеропорту, розміщеному в Інтернеті, видно лідери Талібану і група бойовиків в формі, зі зброєю і спорядженням, захопленим у урядової армії Афганістану.