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АФГАНИСТАН

«Это победа для всех нас». Представитель талибов после вывода американских войск

Евгений Подольский
Shutterstock / John Smith 2021.

Представитель афганских талибов Забихулла Муджахид сказал, что они хотят поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами и с остальным миром.

Забихулла Муджахид был среди группы лидеров Талибана, которые прибыли в аэропорт Кабула после того, как его покинули последние войска США. «Это победа для всех нас», — сказал Забихулла Муджахид. Он также поблагодарил талибам и поздравил их с «завоеванием независимости страны».

— Мы гордимся вашей самоотдачей. «Твердость и терпение ваших лидеров сделали нас независимыми», — сказал представитель. — Поздравляю вас и афганский народ. Мы не хотим, чтобы наша страна когда-нибудь стала целью вторжения. Мы хотим мира, процветания и истинной мусульманской системы. «Мы хотим иметь хорошие отношения с Соединенными Штатами и миром», — заявил Забихулла Муджахид.

На видео из аэропорта, размещенном в Интернете, видно лидеры Талибана и группа боевиков в форме, с оружием и снаряжением, захваченным в правительственной армии Афганистана.

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