Ашраф Гані веде переговори з Талібаном про своє повернення в Афганістан

Колишній афганський лідер Ашраф Гані оголосив, що веде переговори про своє повернення в країну.

Гані покинув Афганістан минулої неділі після того, як таліби досягли околиць Кабула.

Раніше сьогодні Об’єднані Арабські Емірати оголосили про надання йому притулку з «гуманітарних причин».

У своєму першому публічному виступі після втечі Гані пояснив, що не хоче кровопролиття, і відкинув звинувачення в тому, що він взяв з собою великі суми державних грошей, повідомляє BNR.

Гані висловив надію, що переговори, які колишній президент Хамід Карзай і колишній віце-президент Абдулла Абдулла почали з талібами, будуть успішними.

Джерело: BGNES