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Ашраф Гані веде переговори з Талібаном про своє повернення в Афганістан

Гліб Парфененко
Президент втікач Ашраф Гані веде переговори про своє повернення в Афганістан
Фото: BGNES

Колишній афганський лідер Ашраф Гані оголосив, що веде переговори про своє повернення в країну.

Гані покинув Афганістан минулої неділі після того, як таліби досягли околиць Кабула.

Раніше сьогодні Об’єднані Арабські Емірати оголосили про надання йому притулку з «гуманітарних причин».

У своєму першому публічному виступі після втечі Гані пояснив, що не хоче кровопролиття, і відкинув звинувачення в тому, що він взяв з собою великі суми державних грошей, повідомляє BNR.

Гані висловив надію, що переговори, які колишній президент Хамід Карзай і колишній віце-президент Абдулла Абдулла почали з талібами, будуть успішними.

Джерело: BGNES

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