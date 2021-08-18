Президент беглец Ашраф Гани ведет переговоры о своем возвращении в Афганистан

Бывший афганский лидер Ашраф Гани объявил, что ведет переговоры о своем возвращении в страну.

Гани покинул Афганистан в минувшее воскресенье после того, как талибы достигли окраин Кабула.

Ранее сегодня Объединенные Арабские Эмираты объявили о предоставлении ему убежища по «гуманитарным причинам».

В своем первом публичном выступлении после побега Гани объяснил, что не хочет кровопролития, и отверг обвинения в том, что он взял с собой большие суммы государственных денег, сообщает BNR.

Гане выразил надежду, что переговоры, которые бывший президент Хамид Карзай и бывший вице-президент Абдулла Абдулла начали с талибами, будут успешными.

Источник: BGNES