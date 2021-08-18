ГоловнаАФГАНІСТАНАмериканські дипломати в Афганістані знищили паспорти афганців
АФГАНІСТАНСША

Американські дипломати в Афганістані знищили паспорти афганців

В даний час надання візових послуг в Афганістані неможливо.

Гліб Парфененко
Американські дипломати в Афганістані знищили паспорти афганців
BGNES

Співробітники посольства США в Кабулі знищили паспорта афганських громадян при підготовці до евакуації. Про це стало відомо у вівторок в ефірі CNN з посиланням на члена Палати представників США, демократа Енді Кіма.

Раніше повідомлялося, що під час підготовки до примусової евакуації співробітників посольства США їм було наказано знищити важливі документи і робочі столи. За словами законодавця, серед цих документів були паспорти деяких афганців, повідомляє BGNES.

«Візити в посольство за візами і паспортами були скасовані, а паспорта посольства були знищені», – сказав Кім CNN. «В даний час в Афганістані неможливо надавати візові послуги». CNN не має точних даних про причини знищення паспортів афганських громадян, але не виключає, що це було зроблено для того, щоб не потрапити в руки представників радикального руху Талібан.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодавакцинапожежаПравила в'їздуземлетрусАзія

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International