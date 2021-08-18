Американські дипломати в Афганістані знищили паспорти афганців

Співробітники посольства США в Кабулі знищили паспорта афганських громадян при підготовці до евакуації. Про це стало відомо у вівторок в ефірі CNN з посиланням на члена Палати представників США, демократа Енді Кіма.

Раніше повідомлялося, що під час підготовки до примусової евакуації співробітників посольства США їм було наказано знищити важливі документи і робочі столи. За словами законодавця, серед цих документів були паспорти деяких афганців, повідомляє BGNES.

«Візити в посольство за візами і паспортами були скасовані, а паспорта посольства були знищені», – сказав Кім CNN. «В даний час в Афганістані неможливо надавати візові послуги». CNN не має точних даних про причини знищення паспортів афганських громадян, але не виключає, що це було зроблено для того, щоб не потрапити в руки представників радикального руху Талібан.