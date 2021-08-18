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Американские дипломаты в Афганистане уничтожили паспорта афганцев

В даний час надання візових послуг в Афганістані неможливо.

Глеб Парфененко
Американские дипломаты в Афганистане уничтожили паспорта афганцев
BGNES

Сотрудники посольства США в Кабуле уничтожили паспорта афганских граждан при подготовке к эвакуации. Об этом стало известно во вторник в эфире CNN со ссылкой на члена Палаты представителей США, демократа Энди Кима.

Ранее сообщалось, что во время подготовки к принудительной эвакуации сотрудников посольства США им было приказано уничтожить важные документы и рабочие столы. По словам законодателя, среди этих документов были паспорта некоторых афганцев, сообщает BGNES.

«Визиты в посольство за визами и паспортами были отменены, а паспорта посольства были уничтожены», — сказал Ким CNN. «В настоящее время в Афганистане невозможно предоставлять визовые услуги». CNN не имеет точных данных о причинах уничтожения паспортов афганских граждан, но не исключает, что это было сделано для того, чтобы не попасть в руки представителей радикального движения Талибан.

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