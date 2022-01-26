ЄС змінює правила в’їзду для туристів

Скасувати «червоні списки» країн та приймати туристів згідно з індивідуальним «вакцинним цензом» – таку пропозицію представила Комісія ЄС. Якщо його буде прийнято, допуск туристичних поїздок на основі особистого сертифікату про щеплення, а не на основі ситуації з коронавірусом у країні буде поширений як загальна практика для всього Євросоюзу.

«Якщо ви повністю щеплені і у вас є щеплення, це полегшить вам поїздку до країн ЄС. Ми вирішили використати підхід, що базується на становищі окремих осіб, а не країн чи регіонів», – заявив, виступаючи на зустрічі міністрів 27 країн-членів ЄС у Брюсселі віце-президент Європейської комісії Марош Шефкович.

За його словами, вакциновані туристи «краще захищені» та запровадження саме таких індивідуальних заходів допоможе з одного боку «подолати епідемію, заохочуючи вакцинацію, щоб наша система охорони здоров’я не постраждала серйозно», а з іншого – відновитися постраждалому туризму та пов’язаним із ним галузям.

Отже, згідно з пропозицією, в країни ЄС можна буде в’їжджати за паспортами, які діятимуть 9 місяців для людини, яка пройшла вакцинацію від Covid-19, 3 дні для тих, хто пройшов ПЛР-тест, і 1 день для тих, хто здав експрес- тест. При цьому передбачається зберегти обмеження, правила карантину та заборону на поїздки в країни з дуже високим рівнем захворюваності на Covid-19. «З новим додатком у пріоритеті будуть ті туристи, хто вакцинований, тоді як поки що можна подорожувати з тимчасовими тестами».