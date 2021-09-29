ЄС більше не гарантує членство країн Західних Балкан

Європейський Союз відчуває серйозні побоювання з приводу реакції країн-членів і більше не може гарантувати майбутнє членство шести балканських країн, згідно з інформацією від чотирьох дипломатів.

Саміт лідерів ЄС та Балкан 6 жовтня, який є поворотним моментом в стратегії ЄС щодо приєднання до блоку Сербії, Косово, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Албанії та Північної Македонії, буде відзначений зростанням напруженості на кордоні Косово і Сербії.

На саміті ЄС планує повторити свої обіцянки, дані 18 років тому, продемонструвати «беззастережну підтримку європейської перспективи Західних Балкан». Так говориться в демонстраційній версії декларації саміту, написаної 11 вересня і потрапила в розпорядження агентства Reuters. Ця декларацію пройшло як мінімум два раунди переговорів без жодної згоди.

Країни ЄС не розкривають свою позицію, але багаті північні країни, такі як Данія, Франція і Нідерланди, побоюються того ж результату, що і “поспішний вступ Румунії і Болгарії в 2007 році” і погано керована міграція східноєвропейських робітників до Великобританії, яка налаштувала багатьох британців проти ЄС.

Болгарія виступає проти приєднання Північної Македонії через історичну суперечку.

Навіть якщо нарешті буде знайдена спільна мова, ці проблеми відображають параліч плану ЄС щодо створення «кола друзів» від України до Тунісу, що пропонує більш тісні зв’язки між країнами для торгівлі та взаємодопомоги.