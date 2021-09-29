ЕС больше не гарантирует членство стран Западных Балкан

Европейский Союз испытывает серьезные опасения по поводу реакции стран-членов и более не может гарантировать будущее членство шести балканских стран, согласно информации от четырех дипломатов.

Саммит лидеров ЕС и Балкан 6 октября, который является поворотным моментом в стратегии ЕС о присоединении к блоку Сербии, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании и Северной Македонии, будет отмечен ростом напряженности на границе Косово и Сербии.

На саммите ЕС планирует повторить свои обещания, данные 18 лет назад, продемонстрировать «безоговорочную поддержку европейской перспективы Западных Балкан». Так говорится в демонстрационной версии декларации саммита, написанной 11 сентября и попала в распоряжение агентства Reuters. Эта декларация прошло как минимум два раунда переговоров без всякого согласия.

Страны ЕС не раскрывают свою позицию, но богатые северные страны, такие как Дания, Франция и Нидерланды, опасаются того же результата, что и «поспешный вступление Румынии и Болгарии в 2007 году» и плохо управляемая миграция восточноевропейских рабочих в Великобритании, настроила многих британцев против ЕС.

Болгария выступает против присоединения Северной Македонии через историческую спор.

Даже если наконец будет найден общий язык, эти проблемы отражают паралич плана ЕС по созданию «круга друзей» от Украины в Тунис, предлагающий более тесные связи между странами для торговли и взаимопомощи.