Єврокомісія запропонувала Україні прискорений вступ до Євросоюзу

ЄС запропонував прискорений шлях вступу України до Союзу.

На зустрічі голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн та президента Володимира Зеленського Україна отримала спеціальну анкету, що є кроком на шляху до надання статусу кандидата у члени ЄС, повідомляє ВВС.

Урсула фон дер Ляйєн запевнила Зеленського, що ЄС підтримає Україну, щоб її прийняття зайняло «тижні, а не роки».

🇺🇦 Ursula von der Leyen handed Ukraine’s leader Volodymyr Zelensky with the official questionnaire to kick off its long-sought membership of the European Union on Friday.

“У міру того, як Україна рухається до європейського майбутнього, Росія впаде в економічний, фінансовий і технологічний занепад, я це бачу”, – заявила президенту України Володимиру Зеленському президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Отримавши анкету в конверті, Зеленський запевнив журналістів, що вона буде готова за тиждень.

🇺🇦🇪🇺 President of Ukraine @ZelenskyyUa began his meeting with President of the European Commission @vonderleyen and High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy @JosepBorrellF who arrived in #Ukraine. https://t.co/Q8QExCDsFC

— UKR Mission to the EU (@UA_EUMission) April 8, 2022