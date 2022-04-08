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Єврокомісія запропонувала Україні прискорений вступ до Євросоюзу

Гліб Парфененко
Єврокомісія запропонувала Україні прискорений вступ до Євросоюзу

ЄС запропонував прискорений шлях вступу України до Союзу.

На зустрічі голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн та президента Володимира Зеленського Україна отримала спеціальну анкету, що є кроком на шляху до надання статусу кандидата у члени ЄС, повідомляє ВВС.

Урсула фон дер Ляйєн запевнила Зеленського, що ЄС підтримає Україну, щоб її прийняття зайняло «тижні, а не роки».

“У міру того, як Україна рухається до європейського майбутнього, Росія впаде в економічний, фінансовий і технологічний занепад, я це бачу”, – заявила президенту України Володимиру Зеленському президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Отримавши анкету в конверті, Зеленський запевнив журналістів, що вона буде готова за тиждень.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики, додав, що понад 7 мільйонів євро було виділено для збирання доказів військових злочинів для Міжнародниого кримінального суду.

Боррель запевнив Зеленського, що делегати ЄС скоро повернуться до Києва, і закликав своїх колег наслідувати їхній приклад.

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