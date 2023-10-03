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У ЄС пропонують встановити єдині вимоги до ручної поклажі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У ЄС пропонують встановити єдині вимоги до ручної поклажі

У Євросоюзі хочуть відмовитись від доплат за ручну поклажу. Чиновники пропонують авіакомпаніям дотримуватись єдиних правил у питанні габаритів та ваги рюкзаків та сумок пасажирів.

Комітет Європарламенту з розгляду петицій одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає авіаперевізників гарантувати своїм клієнтам можливість без доплат брати в салон літака ручну поклажу. Таким чином Брюссель має намір вирішити одразу дві проблеми.

По-перше, єдині вимоги зроблять подорожі стикувальними рейсами набагато простіше для пасажирів. По-друге, це допоможе позбавитися прихованих витрат за перевагу, про які турист часто дізнається в останній момент.

Ще у 2014 році Європейський суд дав роз’яснення, що ручна поклажа «розумних» розмірів має бути невід’ємною складовою авіаперевезення. Проте рішення мало лише рекомендаційний характер, тому авіакомпанії до інстанції не прислухалися.

Нині ж на ситуацію знову звернули увагу. Автори резолюції пропонують визначити ті самі «розумні межі» і закликають усі 27 країн – членів ЄС прийняти єдині правила.

Поки що кожен перевізник встановлює власні норми ручної поклажі, яку можна взяти із собою на борт безкоштовно. Як правило, чим дешевше авіаквиток, тим більше доведеться заплатити за надліміт. Зазвичай такої практики дотримуються європейські лоукостери. При цьому часто-густо пасажири дізнаються про розмір доплати лише на стійці реєстрації. Пропозиція ініціаторів буде розглянута у жовтні.

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