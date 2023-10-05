У ЄС хочуть скасувати плату за ручну поклажу

У ЄС борються за право пасажирів на безкоштовне провезення ручної поклажі “розумної” ваги та розміру. На думку низки парламентаріїв, авіакомпанії спеціально не відразу включають у вартість квитка провезення багажу, щоб їх пропозиція виглядала вигіднішою.

Плата за провезення ручної поклажі може незабаром відійти в минуле, оскільки Євросоюз прагне спростити ціноутворення на авіаквитки.

Комітет Європарламенту з петицій одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає авіакомпанії гарантувати пасажирам можливість безкоштовного провозу ручної поклажі.

Резолюція містить заклик до 27 країн-членів ЄС виконати рішення Європейського суду, прийняте ще у 2014 році.

Доленосне голосування для мільйонів пасажирів відбудеться у Європарламенті у жовтні.

Стягувати додаткову платню за ручну поклажу заборонять?

У Брюсселі мають намір вирішити дві основні проблеми: непослідовні правила авіакомпаній щодо ручної поклажі, які збентежують пасажирів. Плюс нечітка реклама, яка приховує справжні умови перевезення багажу при купівлі квитка.

У 2014 році Європейський суд ухвалив, що ручна поклажа, що відповідає “розумним” вимогам до розмірів та ваги, є невід’ємною частиною авіаперевезення. Суд фактично ухвалив, що пасажири не повинні платити за перевезення багажу додатково, проте це рішення так і не було виконане.

Нова резолюція рекомендує позбавити пасажирів додаткових зборів за провезення ручної поклажі. Крім того, у документі, винесеному на голосування, пропонується роз’яснити, що саме є “розумним” розміром та вагою.

Вимоги до ручної поклажі можуть відрізнятися. Це створює додаткові проблеми для пасажирів, які здійснюють пересадку на рейси різних авіакомпаній.

ЄС також закликає авіакомпанії бути більш чесними з пасажирами при наданні інформації про додаткові витрати, такі як плата за вибір місця.

Авіакомпанії “грають із цінами та обманюють пасажирів“

Потенційна заборона на стягнення плати за провезення ручної поклажі є частиною ширшої кампанії зі спрощення процедури продажу квитків по всьому ЄС.

На початку цього року Міністерство у справах споживачів Іспанії розпочало розслідування щодо кількох лоукостерів щодо тарифів на перевезення ручної поклажі. У відомстві заявили, що штучне відокремлення цих зборів від вартості квитків означає, що перевізники можуть виділятися на тлі конкурентів, пропонуючи дешеві тарифи, які не відображають реальної ціни.