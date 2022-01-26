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Туристам дозволять в’їжджати в Європу з ПЛР-тестами

Гліб Парфененко
Туристи зможуть в'їжджати в Європу за ПЛР-тестами

Рада Євросоюзу прийняла нові рекомендації, які відкриють можливість іноземним туристам потрапити до Європи. Про це повідомляє видання “schengenvisainfo.com”.

Самі європейці зможуть переміщатися країнами Євросоюзу із сертифікатами, де буде вказано їх статус вакцинації, який перехворів або раніше зроблені тести.

“Таким чином, ця угода ставить цифровий COVID-сертифікат у центр нашого скоординованого підходу. Важливо, щоб держави-члени дотримувалися цієї угоди та невідкладно виконували узгоджені правила”, – зазначила комісар ЄС з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес.

Для іноземців, які не мають потрібних документів, прийнято нові правила. Рада пропонує пускати туристів за результатами ПЛР-тесту, зробленого за добу до перетину кордону або першого дня перебування. Ці рекомендації набирають чинності з 1 лютого, але країни самі вирішуватимуть, чи вводити цю можливість для іноземців.

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