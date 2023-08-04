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ЄСТуризм

Спека на півдні Європи: туристи задумалися про відпустки у прохолоднішому кліматі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Спека на півдні Європи: туристи задумалися про відпустки у прохолоднішому кліматі

Жителі Північної та Центральної Європи вже кілька десятиліть звикли проводити літні відпустки на середземноморських пляжах, щоб як слід розслабитися і прогрітися під спекотним літнім сонцем.

Але зведення новин, переповнені апокаліптичними кадрами туристів, що біжать від лісових пожеж на Родосі і Корфу в Греції, або які непритомніють під палючим сонцем на півдні Італії можуть змусити переглянути усталені звички.

Червень, що минув, виявився найспекотнішим за всю історію спостережень, липень, судячи з попередніх оцінок, теж поб’є цей рекорд. Вчені впевнені, що через зміни клімату, обтяжені людською діяльністю, подібні аномальні сплески відбуватимуться все частіше.

Послідовні хвилі аномальної спеки в південних широтах із температурами, що зашкалюють за 40 градусів Цельсія, можуть зробити цей липень найспекотнішим місяцем із коли-небудь зареєстрованих у світі.

Складені вченими кліматичні моделі показують, що ситуація продовжуватиме погіршуватися, оскільки середньорічна температура на планеті продовжує зростати. При цьому експерти кажуть, що Європа нагрівається швидше за більшість частин світу.

Втім, згідно з даними єдиної інформаційної системи ЄС про природні пожежі (EFFIS), з усіх європейських країн кількість пожеж цього року перевищила багаторічні середньостатистичні значення лише в одній лише Греції.

Це, однак, зовсім не полегшує долю туристів, які застрягли на Родосі і змушені проводити відпустки у тимчасових сховищах або зовсім раніше від’їжджати додому.

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