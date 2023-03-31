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Шенгенські візи стануть віртуальними: розкрито новий спосіб подання на шенген

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Шенгенські візи стануть віртуальними: розкрито новий спосіб подання на шенген

Рада Європейського союзу розпочинає переговори щодо цифровізації процесу подання заявки та отримання шенгенських віз. На заміну нинішнім наклейкам у паспорті прийдуть віртуальні візи, а особистої присутності у консульстві – онлайн-заявка на шенген через інтернет.

Влада ЄС вважає, що цифровізація шенгенської візи допоможе забезпечити більший рівень безпеки Шенгенської зони та спростити для туристів процес отримання дозволу на перебування в країнах угоди. Пакет змін передбачає запровадження можливості подання заявки на шенгенську візу в онлайн-форматі через спеціальний сайт та заміну поточної візової наклейки на цифрову візу.

«Онлайн-заявки скоротять кількість поїздок до консульства для мандрівників та зроблять процес простішим для національних адміністрацій. У той же час цифрова віза покладе край ризику підробки та крадіжки візової наклейки», – заявила міністр міграції Швеції Марія Малмер Стенергард, яка виступає за нову ініціативу.

Якщо нові правила будуть схвалені, ЄС створить онлайн-платформу для подання заявок на візу. Ця платформа буде єдиним сайтом, через який подаватимуться всі заявки на шенгенську візу. Заявники зможуть вносити туди всі необхідні дані, завантажувати копії документів та сплачувати збори, а пізніше – отримувати повідомлення про рішення щодо своєї візи.

«Особиста присутність у консульстві буде потрібна лише для тих, хто подає заявку на шенген вперше, а також осіб, чиї біометричні дані більше не дійсні, або тих, хто нещодавно отримав новий паспорт», – наголошує Рада ЄС.

Крім того, відповідно до нових правил, всі візи будуть видаватися в цифровому форматі, криптографічно підписаними і у вигляді 2D-штрих-коду. Це зменшить ризики, пов’язані з крадіжкою та підробкою візових наклейок.

В даний час всі бажаючі отримати шенгенську візу повинні особисто або через представника відвідати консульство або візовий центр для подання низки документів, проходження біометрії та інтерв’ю, залежно від типу візи. Наприклад, туристична віза дозволяє всім її власникам перебувати в Європі до 90 днів протягом шести місяців. Для її отримання потрібно надати заповнену анкету, паспорт, дві свіжі фотографії, бронювання квитків туди та назад. Крім того, знадобиться підтвердження бронювання місця проживання, страховка для подорожей ЄС та докази фінансових можливостей заявника.

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