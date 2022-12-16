Рада Європейського Союзу закликає своїх членів зняти всі обмеження щодо COVID-19

Рада Європейського Союзу опублікувала нову заяву, яка закликає членів альянсу зняти всі обмеження на поїздки, що залишилися, і забезпечити повну свободу пересування всередині Європи.

У заяві від 13 грудня Рада ЄС підтвердила, що вона прийняла поправки до рекомендацій про поїздки та полегшення свободи пересування всередині Євросоюзу. У зв’язку з цим державам-членам рекомендується утриматися від запровадження будь-яких нових обмежень.

«Згідно з новими рекомендаціями, держави-члени не повинні вводити жодних обмежень на поїздки, посилаючись на громадську охорону здоров’я. При цьому ми зберегли низку запобіжних заходів на випадок погіршення епідеміологічної ситуації», — наголошується в заяві Ради.

У разі погіршення епідеміологічної обстановки та необхідності врегулювати ситуацію слід скоординованим чином запровадити відповідні обмеження, наприклад відновити вакцинацію, повернути перевірку довідок про одужання та тестування.

Якщо небезпечний штам виявиться у будь-якій третій країні чи регіоні світу, країни Євросоюзу можуть запровадити термінові тимчасові обмеження на поїздки, які мають бути єдиними для всіх.

“Термін подібних обмежень спливає через 21 день, якщо тільки держави-члени не вирішать скоротити його або продовжити на додатковий період”, – йдеться у заяві Ради.

Нагадаємо, Іспанія стала останньою в ЄС, яка 21 жовтня зняла обмеження щодо COVID-19 для туристів з-за меж ЄС, дозволивши їм в’їжджати без необхідності заповнювати медичну анкету і надавати докази вакцинації, тестування або одужання.

За три тижні до цього, 1 жовтня, Люксембург зняв усі обмеження.

На думку експертів, до кінця 2023 року європейський туризм відновиться не менш як на 75 відсотків до рівня 2019-го.

За даними Європейської комісії з туризму (ETC), найуспішніша відновлюється індустрія авіаперевезень: обсяг рейсів у серпні був лише на 11 відсотків нижчим за рівень серпня 2019 року.