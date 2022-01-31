Професіонали тур сектору в Європі закликають до координації

За даними ECTAA (Європейська асоціація турагентів та тур операторів) та інших галузевих асоціацій, рівень бронювання в європейському туризмі, як і раніше, як мінімум на 30 відсотків нижчий за рівень 2021 року, в чому вони звинувачують насамперед нескоординовані заходи щодо боротьби з коронавірусом у Європі. і тепер закликають європейські країни, щоб нарешті зробити подорожі знову передбачуваними та безпечними.

В останні тижні Європа знову опинилася в лещатах пандемії після сплеску випадків захворювання на ковід, особливо останнім і дуже заразним різновидом, Омікрон. Панічна реакція урядів з обох боків Атлантики була неминучою і, як і в той же період минулого року, призвела до квазістагнації подорожей. Тепер у професіоналів тур сектору Європи закінчився терпець: кілька європейських туристичних організацій на чолі з ECTAA закликали уряди по всьому континенту (знову) узгодити правила поїздок, щоб уникнути правил «ковдри».

У спільній заяві йдеться, що мандрівникам та підприємствам потрібна стабільна та послідовна європейська структура правил, щоб мати можливість знову подорожувати та безпечно готуватися до весняного та літнього сезону. У той час як Європейська комісія оголосила у грудні, що цифровий Covid сертифікат (DCC) буде дійсний протягом дев’яти місяців у ЄС без ревакцинації, кілька країн ЄС, включаючи Францію, Італію, Данію та Мальту, вирішили скоротити термін дії сертифікатів щодо вакцинації до семи чи трьох місяців для національного використання. Ряд країн також запровадили додаткові вимоги до тестування, які застосовуються до вакцинованих/оздоровлених мандрівників із ЄС, що суперечить поточним рекомендаціям Європейської ради.

«Не таким чином», — підсумовують асоціації, стурбовані оновленою ковдрою правил по всій Європі. Туристична індустрія загалом підтримує Європейську комісію, яка заявляє, що узгоджений термін дії DCC є «необхідністю для безпечного вільного пересування людей та координації на рівні ЄС». Дійсно, Комісія рекомендує державам-членам застосовувати один і той же термін дії DCC для поїздок в межах ЄС та на національному рівні, але розбіжності у цьому питанні очевидні.

Так само держави повинні дотримуватись рекомендацій Ради, які час від часу узгоджуються та оновлюються, щоб гарантувати, що поїздки між державами-членами завжди можливі на однакових умовах у всьому ЄС.

Відновлення малоймовірне до 2023 р.

Асоціації також зазначають, що пандемія Covid 19 призвела до найбільшої глобальної рецесії з часів Другої світової війни. Дані показують, що економіка ЄС відставала від економіки США та Китаю з 2019 року до сьогодні, прогнози підтверджують, що відновлення малоймовірне до 2023 року. Особливо сильно постраждали країни Південної Європи, і немає жодних сумнівів у тому, що індустрія подорожей і туризму постраждав сильніше за інші галузі.

Незважаючи на те, що пандемія вирує вже два роки, кілька держав-членів ЄС продовжують діяти в односторонньому порядку, запроваджуючи інший термін дії DCC та інші правила для дітей та молодих людей до 18 років. Це безпосередньо вплине на сім’ї, які планують подорожувати під час зимових канікул та пізніше навесні або планування майбутніх поїздок та бронювання відпустки окремими мандрівниками та компаніями.

Крім ECTAA, до загальноєвропейського заклику приєдналися такі організації, як Airlines for Europe (A4E), ACI Europe, Міжнародна асоціація круїзних лайнерів (CLIA), Європейська асоціація регіональних авіакомпаній, ETOA та Європейська конфедерація роздрібної торгівлі.