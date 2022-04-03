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Президент Єврокомісії пообіцяв більше санкцій проти Росії після побаченого в Бучі

Євгеній Подольський

Євросоюз засудив Росію за військові злочини проти мирного населення під Києвом Записи в Twitter опублікували голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та Ради Європи Шарль Мішель та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. У місцях, звідки відійшли росіяни, українські солдати знайшли сотні тіл, багато хто зі слідами тортур та зґвалтувань. Мирних жителів було вбито пострілом у потилицю.

Президент Єврокомісії написала, що жахнулася від повідомлень про неймовірні звірства в районах, звідки виводилися російські війська.

«Необхідне термінове незалежне розслідування. Винних у скоєнні військових злочинів буде притягнуто до відповідальності», — підкреслила Урсула фон дер Ляйєн.

Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС, також написав про шокуючі злочини, скоєні російськими солдатами. Він запевнив, що Спільнота підтримає Україну у документуванні військових злочинів, скоєних росіянами.

– Я вражений пронизливими кадрами звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області, – написав президент Європейської ради Шарль Мішель у Twitter, додавши хештег “різанина в Бучі”.

– ЄС допомагає Україні та неурядовим організаціям збирати необхідні докази для розгляду у міжнародних судах, – додав президент Європейської ради.

Мішель додав, що подальші санкції та підтримка ЄС для України “на підході”.

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Після того, як російські війська розпочали відхід із північної частини Київської області до Білорусі, а українські війська увійшли до місць, які вони займали раніше, з’являється все більше фотографій та відео, на яких зафіксовано жертви військових злочинів Росії.

Президент Єврокомісії пообіцяв більше санкцій проти Росії після побаченого в Бучі

«Світ має побачити докази цих злочинів»

Світ має побачити докази російських злочинів у Бучі, Ірпені та Гостомлі, заявив у неділю радник президента України Олексій Арестович. За його словами, злочини, скоєні в цих місцях, «мають потрясти світ».

«У цих містах можна побачити картини постапокаліптичного жаху. Серед уже знайдених жертв військових злочинів є зґвалтовані, які намагалися спалити жінки, убиті представники місцевої влади, діти, люди похилого віку, чоловіки, у багатьох людей пов’язані руки, сліди тортур. Вбито пострілами в голову”, – сказав Арестович.

Арестович оголосив, що російські злочини розслідуватимуться в Україні та в міжнародних трибуналах, а винні зазнають покарання.

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