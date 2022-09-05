Стало відомо, як війна в Україні вплинула на європейський туризм

Чим довше триває війна в Україні, тим більше від неї страждає Європа. Про це свідчать висновки Європейської туристичної комісії (ЄТК), експерти якої вважають, що російська агресія не тільки створює суттєві перепони відновленню туристичної галузі континенту після пандемії, а й спонукає туристів розглядати альтернативні туристичні напрямки до інших країн, повідомляє туристичний портал “ДІП” з посиланням на ДАРТ.

Аналіз шести найбільш перспективних для Європи закордонних туристичних ринків показав, що цього літа мандрівники із США, Канади, Китаю, Японії, Росії та Бразилії значно зменшать свою присутність у регіоні. Основні причини – небезпека, зростання вартості життя та витрат на європодорожі.

Не секрет, що європейський туристичний ринок багато років поспіль був орієнтованим на російських туристів. Однак цьогоріч через війну в Україні та відповідні санкції проти країни-агресора Європі доведеться забути про заможних туристів із росії. Найближчим часом більшість опитаних росіян (60%) не планують виїжджати за межі СНД, 20% мають плани подорожувати, але не в Європу.

Щодо туристичного ринку Китаю, який теж був доволі ємнісним для європейського континенту, то 49% тамтешніх туристів не готові їхати до Європи. 30% основною причиною назвали нові спалахи ковіду у світі. А ще 19% китайських мандрівників не готові подорожувати до регіону через агресію рф.

Через війну в Україні значно погіршилося туристичне сполучення між Європою та Японією, що стало основною причиною небажання японців їхати до регіону. Саме цю причину вказали 41 % опитаних респондентів.

Американці та канадці теж поки що не поспішають бронювати перельоти до Європи. Згідно з результатами опитування, ця тенденція здебільшого пов’язана із занепокоєнням із збільшенням витрат на подорожі та впливом інфляції на особисті фінанси.

Найперспективнішим для Європи у 2022 році виявився бразильський ринок. Кожен другий бразилець готується відвідати континент протягом наступних чотирьох місяців. З них 45% вже забронювали авіаквитки.

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів вважає, що з огляду на результати дослідження через війну розв’язану росією проти України Європа потенційно втрачає три із шести основних туристичних ринків.

«ЄТК доведеться переорієнтуватися на ринки інших держав. Як це зробила Україна у 2021 році, коли звернула свою увагу на країни Перської затоки. Впевнена, що така євротуристична перспектива є для урядів країн ЄС ще одним аргументом, аби якнайгарячіше підтримати Україну, усіма силами допомагаючи нам на шляху до перемоги», – наголосила очільниця ДАРТ.