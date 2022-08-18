Російські туристи скаржаться на цькування росіян у Грузії через Україну

Страждання російського туриста в Грузії, представила читачеві британська газета Express. Згідно з виданням, Грузія залишається «магнітом для туристів», однак якийсь росіянин поскаржився на те, що його «змусили почуватися небажаним після поїздки туди цього літа».

«Я був у Грузії. Це страшенно круто. Тільки не треба туди їздити», – цитує його видання. І далі наводить такі розповіді туриста: згідно з ними, «чортівня починається прямо на кордоні», де кожен автомобіль із російськими номерними знаками стає мішенню для людей, які кричать «країна окупантів». На вулицях країни «всі стіни вкриті антиросійськими графіті та гаслами, що виражають підтримку Україні» і всі кричать росіянам, що «Росія – країна окупант», – заявляє видання.

Є проблеми і з суто туристичним сектором. За словами туриста, важко зняти житло, якщо у вас є російський паспорт. «Вони можуть не обслуговувати вас у кафе. Вони знають російську мову, але розмовляють з вами принципово англійською», – заявив турист.

«Вони проклинають вас за те, що ви просто росіянин. Мені набридло за два дні. Тільки не йдіть туди, якщо ви з росії. Не витрачайте там свої гроші», – цитує заяву туриста.

Нагадаємо, що авіасполучення з Грузією Росія офіційно закрила ще задовго до ковіда через черговий геополітичний скандал. Проте любителі «дешевого відпочинку в Грузії» незмінно перебувають — і дуже дивуються, що той приправлений як кажуть за поребриком “русофобією”.