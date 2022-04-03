Шарль Мишель пообещал больше санкций против России: Я в шоке от зверств под Киевом!

Евросоюз осудил Россию за военные преступления против мирного населения под Киевом. Записи в Twitter опубликовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Совета Европы Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В местах, откуда отошли русские, украинские солдаты нашли сотни тел, многие со следами пыток и изнасилований. Мирные жители были убиты выстрелом в затылок.

Президент Еврокомиссии написала, что пришла в ужас от сообщений о невообразимых зверствах в районах, откуда выводились российские войска.

«Необходимо срочное независимое расследование. Виновные в совершении военных преступлений будут привлечены к ответственности», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, также написал о шокирующих преступлениях, совершенных российскими солдатами. Он заверил, что Сообщество поддержит Украину в документировании военных преступлений, совершенных русскими.

— Я потрясен пронзительными кадрами зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области, — написал президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter, добавив хэштег «резня в Буче».

— ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собирать необходимые доказательства для разбирательства в международных судах, — добавил президент Европейского совета.

Мишель добавил, что дальнейшие санкции и поддержка ЕС для Украины «на подходе».

***

После того, как российские войска начали отход из северной части Киевской области в Беларусь, а украинские войска вошли в места, которые они занимали ранее, появляется все больше фотографий и видео, на которых запечатлены жертвы военных преступлений России.

«Мир должен увидеть доказательства этих преступлений»

Мир должен увидеть доказательства российских преступлений в Буче, Ирпене и Гостомле, заявил в воскресенье советник президента Украины Алексей Арестович. По его словам, преступления, совершенные в этих местах, «должны потрясти мир».

«В этих городах можно увидеть картины постапокалиптического ужаса. Среди уже найденных жертв военных преступлений есть изнасилованные, пытавшиеся сжечь женщины, убитые представители местной власти, дети, пожилые люди, мужчины, у многих людей связаны руки, следы пыток. Убиты выстрелами в голову», — сказал Арестович.

Арестович объявил, что российские преступления будут расследоваться в Украине и в международных трибуналах, а виновные понесут наказание.