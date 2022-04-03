Мішель Шарль – Голова Європейської ради

Дата народження: 21.12.1975

Шарль Ів Жан Гізлен Мішель – бельгійський політик, представник французької спільноти, лідер партії “Реформаторський рух” (2011-2019), прем’єр-міністр Бельгії (2014-2019), голова Європейської ради з 1 грудня 2019 року.

Місце народження. Освіта

Шарль Мішель народився 21 грудня 1975 року у місті Намюр – столиці провінції Намюр регіону Валлонія у Бельгії. Дитиною Шарль розклеював політичні плакати свого батька – мера Жодуані, і у віці 16 років вступив до організації “Молоді реформатори-ліберали Жодуані”. З 1992 по 1999 рік Шарль був президентом організації, а 1994 року у віці 18 років був обраний радником у провінції Валлонський Брабант.

У 1998 році він закінчив юридичний факультет Брюссельського франкомовного вільного університету та Амстердамського університету, після чого він став адвокатом.

Політична кар’єра

1999 року його було обрано до Палати представників.

В 2000 Шарль був призначений на посаду міністра внутрішніх справ в уряді Валлонії, ставши у віці 25 років наймолодшим міністром в історії Бельгії. Того ж року його було обрано до міської ради Вавра, у 2004 році його було призначено радником з містобудування, ставши також прес-секретарем Реформаторського руху, а у 2006 році — мером міста.

За результатами парламентських виборів 2007 Мішель був переобраний в Палату представників від Валлонського Брабанта, а пізніше і за підсумками виборів 2010 року.

21 грудня 2007 року, Шарль Мішель став міністром розвитку та співпраці, зберігши цю посаду в третьому уряді Верхофстадта, першому Летермі, Ван Ромпеї та другому Летермі, при цьому одночасно займаючи місце мера Вавра.

Після провалу “Реформаторського руху” на регіональних виборах 2009 року він вступив у внутрішньопартійну групу “Ренесанс”, яка вимагала відставки президента партії Дідьє Рейндерса. Після невдачі на парламентських виборах 2010 року Рейндерс подав у відставку, а Мішель став кандидатом на пост президента партії. 28 січня 2011 року він виграв внутрішні вибори, а 14 лютого подав у відставку із міністерської посади.

Після парламентських виборів 2014 року та неможливості Бартом Де Вевером зі своєю партією “Новий фламандський альянс” поодинці сформувати новий уряд, 27 червня король Бельгії Філіп доручив це завдання Мішелю та лідеру партії “Християнські демократи та фламандці” Крісу Пітерсу. 7 жовтня між партіями “Новий фламандський альянс”, “Християнські демократи та фламандці”, “Відкриті фламандські ліберали та демократи” та “Реформаторський рух” було підписано угоду про створення правоцентристського коаліційного уряду на чолі з Мішелем. 11 жовтня король Філіп офіційно привів Шарля Мішеля до присяги на посаду прем’єр-міністра Бельгії разом із чотирнадцятьма міністрами та чотирма державними секретарями нового уряду. Таким чином, у віці 38 років, Мішель став одним із наймолодших лідерів у Європі, а також наймолодшим прем’єр-міністром Бельгії з 1840 року, та другим представником франкомовних лібералів, які обіймали цю посаду, після Поля-Еміля Янсона з 1937 року.

2 липня 2019 року лідери 28 країн ЄС на саміті у Брюсселі обрали Шарля Мішеля президентом Європейської ради. З 1 грудня 2019 року Шарль Мішель приступив до своїх обов’язків на наступні 5 років.

Нагороди

Ордена Леопольда І ступеня великого офіцера (21 травня 2014 року).

Сім’я

Батько Шарля Луї Мішель був міністром закордонних справ Бельгії та єврокомісаром з питань розвитку (2004-2009).

Громадянською дружиною Шарля Мішеля є Амелі Дербаудренґ’єн. Подружжя виховує двох дочок – Жанну та Люсі.