В Україні запустили тури до місць військових битв

Зробити тури туристам, які бажають «полоскотати нерви» найсильнішим екстримом, наважився український туроператор. Пропонувати досвід того, «як це жити у розпал битв», вирішила українська онлайн-платформа Visit Ukraine Today.

Відвідати Україну просто зараз, щоб випробувати, як це жити у розпал війни, побачити її розбомблені міста та відчути небезпеку, навряд чи буде у списку бажань багатьох людей.

Але через шість місяців після того, як Росія вторглася в нашу країну, спричинивши хвилю смерті та руйнування, український туроператор запрошує туристів відвідати Україну.

Онлайн-платформа Visit Ukraine.Today минулого місяця запустила одноденні екскурсії так званими «Хоробрими містами», які кинули виклик і продовжують опиратися російським загарбникам, пропонуючи мандрівникам поглянути на те, як країна живе в умовах війни.

Незважаючи на міжнародні попередження про неприпустимість поїздок в Україну, компанія запевняє, що інтерес високий, що на даний момент вона продала 150 квитків. Її веб-сайт, який пропонує інформацію про безпечну подорож до України та із України, отримує по 1.5 мільйона відвідувань на місяць, що на 50% більше, ніж до війни.

Як коментують єгипетські ЗМІ, які опублікували цю новину, така небезпечна екзотика опиниться в списку переваг дуже небагатьох.